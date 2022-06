Palma di Montechiaro, le preferenze dei candidati al consiglio

A Palma di Montechiaro, Stefano Castellino festeggia una vittoria plebiscitaria sui suoi due avversari incassando piu’ dell’85%. Si tratta di una riconferma schiacciante su Salvatore Manganello del PD e Giuseppe Morgana di Azione Civica di Centro, assai staccati.

Il consiglio sarà formato: 14 seggi spetteranno alla maggioranza: Giuseppe D’Orsi, Tiziana Salamone, Salvatore Acri, Letizia Pace, Gaetano Vitello, Angelo Incardona, Giuseppe Petrucci, Rosario Falco, Giovanni Scopelliti, Alessandra Falsone, Domenico Scicolone, Salvatore Castronovo, Angela Incardona, Salvatore Montalto. Due soli seggi all’opposizione: uno al Pd (Ugo Farulla) e uno ad Azione Civica: Calogero Castronovo.

Le liste e tutte le preferenze al consiglio comunale.

Le liste di Stefano Castellino: Ecco i voti ottenuti da ognuna delle liste per il rinnovo del consiglio comunale: primo posto per Nuova Palma con 2.685 voti. Poi Ama la tua città con 2.022 voti. Quindi Corri Palma con 1.869 preferenze; Costruiamo insieme con 1.857 voti; il Partito Democratico con 887 preferenze; Azione Civica di Centro con 813; Palma in Movimento con 804; Volare Alto con 578 preferenze.

Nuova Palma: Domenico Scicolone: 1029; Miriam Barba: 405; Angela Incardona: 587; Salvatore Castronovo: 683; Jessica Spinelli: 120; Salvatore Montalto: 427; Calogera Saccomanno (detta Lina): 355; Sara Volpe: 420; Rosario Cammalleri: 44; Marco Salvatore Compilati: 54; Francesco Minio: 8; Giuseppe Nardello: 13.

Ama la tua Città: Maria Caterina Bordino: 237; Daniele Cacciatore: 272; Emanuele Drago: 4; Rosario Falco: 602; Alessandra Falsone: 477; Emanuela Milanese: 98; Pino Piritore: 172; Giovanni Scopelliti: 564; Emanuele Tannorella: 81; Giuseppina Tuzzolino: 190; Lucia Vitanza: 440; Paola Claudia Zarbo: 2; Placida Castellino: 5.

Costruiamo insieme: Carmelo Allegro: 5; Sharon Amato: 235; Samuel Pietro Capasso: 35; Denise Merilin Castellino: 158; Calogero Siddharta Costanzino: 48; Martina Cottitto: 123; Angelo Incardona: 422; Maria Loretta: 13; Matteo Meli: 344; Luca Claudio Gabriele Melluso: 13; Letizia Pace: 651; Nicola Sacco: 180; Giuseppe Scarpello: 23; Calogero Scopelliti: 32; Gaetano Vitello: 485.

Corri Palma: Salvatore Acri: 289; Deisygemma Attardo: 69; Erica Bongiorno: 184; Giuseppe Fabio Cacciatore: 221; Mariagiusi Cammalleri: 248; Denise Catania: 87; Giuseppe D’Orsi: 606; Giuseppe Farraguto: 121; Rosaria Loggia: 277; Tiziana Salamone: 404; Pino Vicari: 20; Selene Vinciguerra: 163; Giuseppe Zarbo: 51.

Palma in Movimento: Massimiliano Giuseppe Amato (inteso Massimino): 316; Salvatore Argento: 1; Francesco Bellassai: 0; Maria Isaura Bonello: 60; Fabio Giovani D’Amico: 0; Gaetano Lo Brutto: 20; Rita Minio: 105; Giuseppe Cristina Montana: 26; Giuseppe Petrucci: 334; Piera Francesca Tannorella: 83; Natalia Vitello:122; Crocetta Zarbo: 82.

Volare Alto: Calogero Spinelli: 320; Filippa Volpe: 172; Felice Lo Destro: 129; Vicenzo Salvatore Minio: 10; Emilia Lupo: 31; Rosa Marino: 29; Antonietta Bonando: 22; Giuseppe Bonomo: 1; Maria Concetta Amato: 6; Dino Panarisi: 1; Pino Fabio Lombardo: 16; Luigi Randisi: 0; Sonja Palasciano: 0.

Lista a sostegno di Salvatore Manganello:

Partito Democratico, :Ugo Farulla: 494; Maricla Cacciatore: 266; Vittorio Emanuele Giganti: 31; Rita Zarbo: 113; Simona Inguanta: 183; Vincenzo Clementi: 25; Laura Zinnanti: 60; Beniamino Vinciguerra: 20; Mariailenia Lo Presti: 24; Valeria Vitello: 1; Gaetano Vella: 0; Arianna Fazio: 0; Simone Di Paola: 2; Rossella Manganello: 16.

Lista a sostegno di Giuseppe Morgana:

Azione Civica di Centro, : Ilenia Albanese: 21; Rosaria Bonfanti: 275; Giuseppe Cammalleri: 11; Calogero Castronovo: 375; Enzo Lauria: 0; Rosaria Lauricella: 2; Manganello Francesco Giuseppe: 49; Rosario Mangiavillano: 144; Maria Chiara Nucera: 22; Marilena Palermo: 67; Calogero Piritore: 2.