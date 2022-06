Letterature migranti, convegno al Consorzio Universitario di Agrigento

Ad Agrigento, giovedì prossimo, 23 giugno, all’auditorium “Rosario Livatino” del Consorzio universitario, dalle ore 9:30 in poi si svolgerà un convegno su “Letterature Migranti” organizzato dalla Scuola superiore per mediatori linguistici “Agorà Mundi”, ed inserito nell’ambito del progetto: “Global Learning: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”.

In sala sarà allestito un angolo letterario dove sarà distribuito gratuitamente il volume “La terra è di tutti, Migrazione globale, dramma epocale” e dove saranno in vendita i volumi presentati nel corso del Convegno dalla Cartolibreria Tuttolomondo.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Agorà Mundi.