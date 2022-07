Canicattì, i consiglieri Cilia e Sciabarrà: “l’amministrazione relazioni sui danni alla condotta fognaria a seguito dell’incendio”

In ordine all’incendio avvenuto ieri in via Senatore Sammartino, che ha preoccupato non poche famiglie che insistono nella zona che hanno visto uscire fumo dai propri servizi igienici, e altrettanto fumo si è visto uscire dai tombini che insistono sia nella stessa via che in via Fanfani, i consiglieri Cilia e Sciabarrà chiedono quali danni abbia riportato la rete fognaria che è stata aggredita dalle fiamme.

Ricordiamo che l’incendio , che sembra essere partito da un terreno privato , terreno abbondantemente pieno di sterpaglie, ha al suo interno un tratto di conduttura fognaria di proprietà del comune. I consiglieri Cilia e Sciabarrà sollecitati dagli abitanti dei quartieri interessati, chiedono all’amministrazione che faccia luce sull’accaduto, e al contempo faccia il report dei danni che la rete fognante ha subito.

Faccia inoltre conoscere alla città chi dovrà intervenire a ripristinare i luoghi danneggiati . I consiglieri hanno motivo di pensare che questo incendio che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, sia dovuto alla mancata sollecitazione da parte degli organi competenti nei confronti dei proprietari del terreno con specifiche azioni coercitive, per la sicurezza di un bene pubblico, quale risulta essere la condotta fogniaria. I consiglieri Cilia e Sciabarrà, tradurranno tali quesiti in una interrogazione