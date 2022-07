Agrigento, tutto pronto per il Festival del Cinema Archeologico

Ritorna nella suggestiva location del Tempio di Giunone, il Festival del Cinema Archeologico ad Agrigento. Tre giorni 18, 19, 20 luglio, l’importante rassegna quest’anno vede la sua XVIII edizione, organizzata dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento e realizzata con la collaborazione del RAM film festival di Rovereto.

Programma completo

LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022

ORE 21.00 – PROIEZIONI

The Islamic Baydha Project. Archaeology, Training and Community Engagement in the Petra Region

Il progetto “Baydha islamica”. Archeologia, formazione e impegno comunitario nella regione di Petra

(Micaela Sinibaldi, Giordania, 2021, 22’)Le refuge oublié

Il rifugio dimenticato

(David Geoffroy, Francia, 2019, 52’)A treasure – Petra, a symbol of multiculturalism in the Middle east

Un tesoro – Petra, simbolo di multiculturalismo in Medioriente

(Mathy Delphine, Francia/Belgio 2019, 13’)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2022

ORE 19.00 – Premiazione IX edizione del Concorso Archeo Ciak

ORE 21.00 – PROIEZIONI

Narbonne, the second Rome

Narbona, la seconda Roma

(Alain Tixier, Francia, 2020, 89’)Die Bronzen vom Quirinal in Rom

I bronzi del Quirinale a Roma

(Vinzenz Brinkmann e Elli Gabriele Kriesch, Germania, 2018, 14’)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022

ORE 20.00 – CONVERSAZIONE

“LET’S DIG AGAIN: DALLA WEB RADIO AL PODCAST. LA RICERCA ARCHEOLOGICA SI RACCONTA”

con Alessandro Mauro, archeologo e co-fondatore della web radio Let’s dig again e Claudia Beretta, giornalista e coordinatrice del RAM film festival di RoveretoORE 21.00 – PROIEZIONI

Quand Homo sapiens faisait son cinema

Quando l’Homo sapiens faceva il suo cinema

(Pascal Cuissot e Marc Azema, Francia, 2015, 52’)Embers of the sun

Braci del sole

(Zareh Tjeknavorian, Armenia, 2019, 12’)

A SEGUIRE LE PREMIAZIONI

– il film più gradito al pubblico

– il miglior film per la giuria di esperti

– il premio RAM film festival