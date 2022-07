Gela, auto si ribalta dopo schianto con altro mezzo: ferita ragazza

Incidente stradale sul lungomare di Gela. Un’automobile condotta da una giovane, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe sbandata andando a finire contro un altro mezzo proveniente dal senso opposto. L’impatto è stato violento tanto che l’automobile si è ribaltata. La ragazza è rimasta ferita ma, per fortuna, non in maniera grave. Sul posto i vigili del fuoco e il personale medico per le cure del caso.