L’isola ecologica di Fondacazzo trasformata in discarica: il Codacons presenta esposto

“L’isola ecologica di “fondacazzo” altro non è che una discarica di ogni genere di rifiuto travestita da isola ecologica dove la situazione igienico sanitaria priva i cittadini a poter conferire regolarmente.” A denunciare lo stato di degrado dell’isola ecologica è il Codacons che questa mattina ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento, al Comando carabinieri del NOE Sicilia, agli uffici dell’Asp, al Comando del Corpo Forestale dipartimento di Agrigento, al Comando della Polizia Provinciale ed al Comando della Polizia Locale.

“Nell’isola ecologica è sfuggita la situazione di mano all’amministrazione, nell’isola ecologica manca anche il minimo indispensabile per l’operatore che vi presta attività.Lasciamo ai cittadini la possibilità di rendersi conto dalle foto di ciò che è la realtà che purtroppo non può più andare avanti, o l’amministrazione corre ai ripari o saremo costretti ad occupare l’isola fino a quando non interverranno gli organi preposti cui ci stiamo oggi rivolgendo.” Conclude nell’esposto il Codacons.