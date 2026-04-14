Apprezziamo la sensibilità della Regione con il Presidente Schifani e il Presidente dell’Ars Galvagno che, insieme all’Assessore al Bilancio Dagnino e all’Assessore ai Trasporti Aricó, hanno ricevuto una nostra delegazione rendendosi disponibili a stanziare delle somme per il combinato strada mare e accelerare l’incontro con il Ministro Salvini considerato che i nostri problemi possono essere risolti solo dal Mit. Il fermo quindi rimane, l’adesione in Sicilia è totale e, in mancanza di risposte concrete, continueremo ad oltranza.

Salvatore Bella