Disabilità, ad Agrigento il primo Vela Day Paralimpico

Si è svolto il primo Vela Day paralimpico, vela terapia, vela inclusiva organizzato dal Club nautico punta piccola di Agrigento in collaborazione con la Lega Navale di Palermo e la Fiv con il patrocinio dell’Assessorato regionale turismo sport e spettacolo, e del Comune di Agrigento.

Agrigento per la prima volta si è resa protagonista di un evento unico grazie al quale tanti giovani e bambini affetti da disabilità hanno potuto conoscere l’HANSA 303, un’ imbarcazione particolarmente inclusiva che ha permesso loro di praticare lo sport della vela in tutta sicurezza.

“Esperienza che ha tracciato la via per far sì che il Club nautico punta piccola diventi punto di riferimento per tutti quei giovani disabili che vogliono intraprendere lo sport della vela”, hanno scritto nella nota.