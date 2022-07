Furto nel negozio Decathlon, denunciato 23enne di Licata

Un giovane di 23 anni, di Licata, è stato denunciato dai Carabinieri di San Cataldo per un furto compiuto presso il negozio di abbigliamento sportivo Decathlon.

Il licatese stava uscendo dall’esercizio commerciale quando è scattato l’allarme antitaccheggio.

Giunti sul posto i Militari dell’Arma, hanno provveduto ad una perquisizione, e hanno rinvenuto addosso al 23enne la refurtiva, per lo più abbigliamento e orologi per un valore complessivo di circa 250 euro.