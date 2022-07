Con la Scala dei Turchi, la Costa del Mito tra le mete più apprezzate

Con la Scala dei Turchi prima assoluta tra le spiagge più belle di Sicilia, la Costa del Mito si conferma meta tra le più apprezzate e tra le più ambite anche dai vip. La meravigliosa scogliera di marna bianca ha conquistato il primo posto assoluto nella “top ten” delle spiagge siciliane nella classifica di Skyscanner, ma è solo uno degli affascinanti tratti di costa che si estendono da Selinunte a Gela per 150 chilometri: luoghi di eccezionale bellezza di cui si sono innamorati anche personaggi famosi come l’ex difensore del Napoli e della Juventus Ciro Ferrara, o l’attrice Jessica Alba, protagonista de “I fantastici 4” e di tanti altri film e serie tv di successo, solo per citarne un paio in visita in questi giorni; anche vip del calibro del mitico Mick Jagger e della nota imprenditrice Chiara Ferragni hanno scelto la Costa del Mito. Il tratto di costa siciliana che si estende da Selinunte a Gela permette di vivere esperienze uniche tra spiagge dorate, scogliere, riserve naturali e tre parchi archeologici tra i più belli ed estesi al mondo, che si affacciano sul Mar Mediterraneo. “C’è un nuovo modo di apprezzare la Sicilia, che indirizza i visitatori verso la Costa del Mito e questo conferma la nostra intuizione di rilanciare questa parte di territorio con un’unica narrazione che caratterizza la vacanza e la rende unica” dichiara l’amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. “Con i soci della Dmo ci stiamo preparando al prossimo Natale e alla prossima estate 2023, per rendere sempre più accattivante la destinazione. Ma è certo che la caratteristica dell’area la rende appetibile anche fuori stagione; per tale ragione con azioni di sistema saremo in grado di raggiungere risultati rilevanti per l’intero comparto e per l’indotto”.