Bimbo di 4 anni investito mentre attraversa col padre: è grave

Un bimbo di 4 anni e’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi in via Rosso di San Secondo, a Caltanissetta.

Il piccolo era in compagnia del padre. Stavano attraversando la strada, quando improvvisamente sono stati investiti da uno scooter con a bordo una coppia, marito e moglie. Le condizioni del bimbo sono apparse subito gravi. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita alla testa.

E’ stato intubato e presto dovrebbe essere trasferito in un’altra struttura. Meno gravi le condizioni del padre e dei due passeggeri dello scooter. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto e’ successo.