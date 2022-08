Chiude per sbaglio figlia di un mese in auto, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione a Caltanissetta dove una bimba di appena un mese è rimasta bloccata all’interno dell’auto che la madre non riusciva più ad aprire. E’ accaduto in via Luigi Bruno, dove la donna aveva appena posteggiato.

Uscita dall’auto ha chiuso la portiera dimenticando le chiavi dentro ed è scattata la chiusura centralizzata. La donna, che non riusciva più ad aprire le portiere del veicolo, presa dal panico, ha immediatamente contattato i vigili del fuoco.

Questi ultimi erano appena usciti per un altro intervento ma, tenuto conto dell’urgenza di salvare la vita della piccola, hanno immediatamente deviato verso via Luigi Bruno. I pompieri hanno rotto uno dei vetri laterali dell’auto e hanno messo in salvo la piccola in pochi minuti prima che la temperatura all’interno del veicolo si alzasse ulteriormente. La bimba sta bene.