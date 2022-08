Tenta di entrare al tribunale di Caltanissetta armato: denunciato licatese

È fallito il tentativo di una persona di entrare con un coltello addosso al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Infatti, grazie al presidio di vigilanza della cittadella giudiziaria di via Don Minzoni – che ospita anche la Procura Minorile – nel corso degli ultimi anni sono stati denunciati decine di visitatori, tra giovani imputati, familiari o semplici testimoni sorpresi con armi bianche appresso. Coltelli e oggetti appuntiti, in particolare. L’ultimo a incappare nei controlli dei vigilantes della ditta “Europolice” è stato un cinquantenne di Licata, presentatosi in Tribunale in compagnia di un legale per visionare gli atti di un fascicolo processuale. Ma nel momento in cui ha fatto scorrere il borsello nel varco bagagli, il metronotte – attraverso i monitor – ha individuato la presenza di un oggetto appuntito. A quel punto è saltato fuori il coltello lungo complessivamente 17 centimetri, con la lama pieghevole di 8. È stato allora che il vigilantes ha allertato il 113, richiedendo l’intervento di una Volante della Polizia: gli agenti hanno sequestrato l’arma. A carico dell’uomo è scattata una denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.