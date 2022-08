Cast di qualità al 29° Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa. La manifestazione, in programma domenica prossima 7 agosto, è organizzata dalla Pro Sport, dall’ACSI Sicilia, con il patrocinio del Comune di Ravanusa, dell’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sotto l’egida del comitato regionale della Fidal Sicilia.

“Circa 200 gli atleti iscritti che si daranno “battaglia” in occasione di un evento di grande rilievo sportivo – spiega il sindaco Carmelo D’Angelo- un’occasione per riportare, dopo il fermo dovuto alla pandemia, Ravanusa al centro di un competizione sportiva di altissimo livello regionale e nazionale, che richiama non solo gli appassionati di sport, ma anche visitatori da ogni parte della Sicilia” Il velocissimo percorso prevede 6 giri, per un totale di circa 6000 metri, da correre a perdifiato, nel catino del centro di Ravanusa, tra due ali di folla che (allontanata la pandemia) torneranno sicuramente ad “invadere” pacificamente il perimetro del percorso. START alle ore 19. La gara, inoltre, è inserita nel calendario nazionale Fispes, al via infatti ci saranno anche atleti paralimpici. Sarà il keniano Laban Kipkemboi l’atleta da battere al 29° Trofeo podistico, tradizionale appuntamento di mezza estate. Non solo Kenia, gli organizzatori nonostante la concomitanza con i campionati iridati e i prossimi europei, sono riusciti ad allestire una start list di tutto rispetto, che non mancherà di regalare spettacolo al pubblico presente. A contendere il successo finale al forte 22enne tesserato per l’Atletica AM. Cisternino, ci sarà l’atleta del Burundi Léonce Bukuru (Cosenza K42), vincitore quest’anno della classifica generale compensata del Vivicittà e terzo sabato scorso alla Corsa per la Vittoria di Termini Imerese. Pattuglia italiana, che parla un forte dialetto siciliano, con in testa il già campione Italiano di maratona Alessio Terrasi che, insieme all’azzurro Carmelo Cannizzaro (vincitore venerdì scorso a Francofonte del Miglio su strada) proverà ad impensierire gli atleti “africani”. In gara ci saranno anche i più forti podisti che il movimento amatoriale siciliano può esprimere in questo momento: da Giorgio Adamo (Running Modica) campione italiano di categoria (SM50) nei 5000 in pista, al marocchino dell’Atletica Canicattì, Abdelkrim Boumalik mattatore in questa stagione delle gare su strada in Sicilia e campione europeo nei 5000 no stadia della sua categoria (SM55), passando per Salvatore Mangiavillano, sempre protagonista della kermesse agrigentina. La Federazione Italiana Medici dello Sport presente a Ravanusa Grazie alla sinergia tra comitato organizzatore e Federazione Medico Sportiva Italiana, sarà presente alla Trofeo Podistico ACSI Città di Ravanusa lo staff della Federazione Provinciale con in testa Calogero Nobile coadiuvato dai propri collaboratori. Il tutto è l’inizio di un percorso di collaborazione che andrà avanti per tutte le iniziative organizzate dalla Pro Sport Ravanusa. ACSI sinergia consolidata Il trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa, continua a promuovere sempre l’ente di promozione ACSI; la collaborazione tra Direzione Nazionale, Comitato Regionale e organizzazione, ha fatto si che la gara di Ravanusana continui a mantenere l’elevato livello tecnico e di promozione che da 28 anni vanno ormai di pari passo. Granita per tutti a fine gara. Terzo tempo all’insegna del rinfresco e dello spettacolo; subito dopo la gara, ad atleti ed accompagnatori sarà offerto un bicchiere di granita a seguire le premiazioni, assolute e di categoria. “Ravanusa” tra presente e futuro” Un presente che guarda al futuro (prossimi al trentennale) ma che vive anche di un recente passato che negli anni ha visto come testimonial della manifestazione, Salvatore Antibo, due volte campione europeo a Spalato ’90 (5000 e 10000) e argento nei 10000 ai giochi Olimpici di Seul ‘88, l’azzurra Anna Incerti oro nella maratona a Barcellona 2010 e fresca di convocazione per gli europei di fine agosto a Monaco di Baviera e ancora Giorgio Calcaterra, dodici volte consecutive sul trono del Passatore. Un albo d’oro che brilla dei nomi, tra gli altri, di Francesco Bennici, Vincenzo Massimo Modica, Benson Barus, Paul, Jones Coech, Giuseppe Gerratana (ultimo italiano a vincere a Ravanusa nel 2013) e Feliciene Muithira, vincitore nel 2016 del Giro podistico Internazionale di Castelbuono. Lo scorso anno, reduce dalle olimpiadi di Tokyo, a vincere il trofeo fu Osama Zoghlami superando allo sprint proprio il gemello Ala (finalista nella kermesse a cinque cerchi). Tra le donne vittoria per la giovanissima Lorenza Blandi. Istituzioni sempre al fianco del Trofeo Città di Ravanusa Alla competizione sarà presente il sindaco, Carmelo D’Angelo con la sua amministrazione, accompagnato dall’assessore allo Sport Lisa Alaimo. In rappresentanza dell’assessore regionale al turismo Manlio Messina sarà presente il vice capo di gabinetto Lilli Pisano, mentre tra le autorità sportive sarà presente il presidente regionale dell’ACSI Sicilia Salvatore Balsano. Speaker, cronometraggio e comunicazione La voce della gara sarà come sempre, quella di Giuseppe Marcellino, mentre il servizio di cronometraggio sarà affidato a TDS – Venezia che permetterà di seguire i passaggi di gara in tempo reale. Foto e comunicazione della manifestazione saranno affidate alla testata giornalistica siciliarunning.it Il Trofeo Città di Ravanusa tra sostenitori e sponsor Indispensabili, senza di loro le manifestazioni non avrebbero lo stesso successo. Il Trofeo si avvarrà della collaborazione con Cuttitta, Cavagrande, Massigen, Studio di Fisioterapia Nigro, Pasticceria La Mattina, Taibi Formaggi, Biscottificio Paolo Forti.