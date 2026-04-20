La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del gioco illegale tra Acireale e Valverde.

L’intervento si colloca nell’ambito delle costanti azioni sviluppate dalla Questura di Catania in sinergia con il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale (CO.Pre.G.I.) per assicurare la sicurezza in materia di gioco e scommesse e il rispetto delle autorizzazioni amministrative e per scongiurare l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore, nonché fenomeni di ludopatia, anche a tutela dei minori.

Nello specifico, nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno contestato al titolare di un bar-tabacchi di Valverde una serie di violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato in quello che doveva essere uno sgabuzzino 4 totem, installati senza le necessarie autorizzazioni previste per questi apparecchi elettronici. Sulla porta dello sgabuzzino, i poliziotti hanno trovato affisso un cartello con la dicitura “Deposito Bevande”, ma, all’interno, sono stati trovati i quattro totem destinati, anche indirettamente, a forme di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente. Ciò ha comportato per il titolare del bar-tabacchi e per il proprietario-noleggiatore dei totem l’elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro per ciascun apparecchio), per la quale è previsto il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta della somma complessiva di 40.000 mila euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni, che sarà determinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti dai poliziotti ad Acireale in alcuni esercizi pubblici dove risultavano istallati apparecchi destinati al gioco, senza rilevare criticità.

Il predetto Comitato, diretto dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e composto da rappresentanti delle Forze di Polizia, è stato istituito con la legge n. 102/2009, per pianificare e coordinare le operazioni di controllo sul territorio, finalizzate a contrastare l’illegalità nel settore dei giochi e la tutela dei minori.