Violento temporale si abbatte nel nisseno: strade allagate e alberi abbattuti

Improvviso e violentissimo è stato il temporale che si è abbattuto su Caltanissetta e San Cataldo. Poco dopo le 15 un’autentica bomba d’acqua s’è abbattuta imperversando per una buona mezzora.

In questo arco di tempo, la violenza del fenomeno atmosferico ha fatto si che si registrassero diversi alberi caduti ma anche l’allagamento di alcune abitazioni, oltre a tombini che sono letteralmente saltati a causa della forza prorompente dell’acqua piovana.

Sono stati poco più di una ventina gli interventi che i Vigili del Fuoco hanno dovuto sostenere per allagamenti in abitazioni a Caltanissetta in viale Monaco e in via Due Fontane, mentre a San Cataldo, invece, allagamenti si sono registrati in via Babbaurra.

Le immagini