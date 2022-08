Campobello di Licata, la Giunta approva il Duc

La Giunta municipale ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup), per il triennio 20 22-24, redatto in base alle condizioni del principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio ed in base alle linee strategiche di operatività fornite dall’amministrazione comunale. La proposta di delibera è stata firmata dal dirigente Fortunato Pitrola, su iniziativa dell’ Esecutivo Pitruzzella.

Giovanni Blanda