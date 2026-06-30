Si presenta in caserma per una querela ma viene arrestato per stalking. È accaduto a Caltabellotta dove i carabinieri hanno arrestato un trentenne africano nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione per atti persecutori. Il provvedimento scaturisce da fatti commessi a Bologna nel 2013. L’uomo si è presentato in caserma per una denuncia ma quando i militari dell’Arma hanno inserito il suo nome nel sistema è saltato fuori l’ordine di carcerazione.
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