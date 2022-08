L’annuncio di Ida Carmina: “Mi candido alla Camera dei Deputati”

“Dal 5 all’8 agosto è stata chiesta agli aderenti del M5S la disponibilità ad eventuali candidature e, dopo aver riflettuto a lungo ed essermi confrontata con altri sindaci, ho deciso di candidarmi alla Camera dei Deputati. Per cui, se dovesse essere accettata questa mia disponibilità, dovrei essere candidata per il Movimento Cinque Stelle. Per fare questo però si deve passare dalle Parlamentarie, cioè sarà la base che sceglierà chi sarà candidato. Tra questi ci sarò anche io”. Così in un messaggio su Facebook l’ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina.

“Penso di aver maturato una grande esperienza amministrativa da sindaco – ha proseguito Carmina – ho risanato un comune che ho trovato in un disastro enorme ridando dignità ai lavoratori del mio paese e ho lavorato per il porto di Porto Empedocle.”