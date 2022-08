Scooter contro minicar, 16enne in prognosi riservata

Un ragazzo nisseno di 16 anni è in prognosi riservata a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Costa, nei pressi del supermercato Penny Market a Caltanissetta. Lo scontro è avvenuto tra una minicar, sulla quale viaggiavano due ragazze, e uno scooter con a bordo il 16enne e la fidanzata.

Ad avere la peggio sono stati questi ultimi finiti entrambi in ospedale, mentre le due ragazze della minicar sono rimaste illese. I due giovani sono stati trasportati da due ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Mentre la ragazza ha riportato solo qualche contusione, il 16enne è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’asportazione della milza che si era rotta in seguito al trauma addominale. Ad eseguire l’intervento i chirurghi Francesca Cannemi e Pietro Termini.

I medici stanno tenendo in osservazione anche un rene del giovane che nell’impatto si sarebbe lesionato. La prognosi dunque rimane riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto al sequestro dei mezzi ed effettuato i rilievi. Tutti i ragazzi coinvolti nell’incidente sono minorenni.