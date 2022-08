Al via sistemazione parco giochi a Racalmuto, l’assessore Gagliaro: “tuteliamo i bambini”

L’Amministrazione comunale di Racalmuto in queste settimane, con l’arrivo del nuovo assessore comunale Carmelisa Gagliardo, sta effettuando oltre alla pulizia e allo scerbamento delle strade anche la riparazione dei giochi della villetta sita in viale Hamilton.

“Stiamo riparando le sedioline del parco giochi situato in viale Hamilton, sperando che ciò possa far riflettere i responsabili e stimolare comportamenti civili e rispettosi, soprattutto nei confronti dei loro piccoli concittadini, ai quali va riconosciuto, e tutelato, il pieno diritto a giocare e a divertirsi”, dichiara l’assessore Gagliardo. “Ma abbiamo bisogno anche di voi genitori e nonni, che accompagnate i vostri figli/nipoti al parco, per verificare che i giochi siano usati in modo corretto dai più piccoli e non dagli adolescenti e/o adulti che a volte usufruiscono di queste strutture, dimenticando che le loro caratteristiche funzionali sono fatte per pesi inferiori e che l’utilizzo scorretto ne riduce la durata nel tempo”, ha concluso nella nota.