Maxi rissa tra parenti, 5 feriti e 5 denunciati

E’ di cinque feriti e altrettanti denunciati il bilancio di una maxi rissa avvenuta tra parenti, uomini e donne, avvenuta in un’abitazione di viale Emporium tra San Leone e Villaggio Peruzzo, ad Agrigento. Tutti, dopo essersi insultati e malmenati, sono finiti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso e con una prognosi di pochi giorni per le lievi ferite.

Al centro del contendere ci sarebbe stata la gestione di un’anziana parente, portata in una casa di riposo durante il ferragosto.

Una decisione che non sarebbe piaciuta a qualcuno e che avrebbe innescato dunque la miccia. Prima parole, poi spintoni, schiaffi e pugni tra uomini e donne. Fino all’intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura che hanno riportato la calma, identificato i partecipanti e denunciati tutti per concorso in rissa.