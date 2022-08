Vinto 1 milione di euro con una giocata di due euro

Una vincita da un milione di euro si è registrata, con una giocata da 2 euro al Dieci e Lotto, in una ricevitoria-tabacchi alla periferia di Marsala, la numero 39 di contrada Madonna dell’Alto Oliva. A vincere, racconta il titolare della ricevitoria, Mario Gerardi, è stato un uomo di circa 70 anni.

“Ad un certo punto, dopo avere effettuato la giocata – racconta – l’uomo è sbiancato in viso. Non credeva di aver centrato tutti i dieci numeri. La vincita di un milione di euro è un vero record. Per la prima volta, in Italia, si verifica l’estrazione di tutti i dieci numeri. C’erano state vincite con nove numeri, ma mai con dieci e siamo felici che sia avvenuto nella nostra attività. Siamo felici per chi ha vinto, una bravissima persona che giocava da tempo sempre gli stessi suoi numeri. Speriamo che si ricordi di noi”.