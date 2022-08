Una 42enne si spaccia per cliente banca e incassa 1.700 euro

Sottrae i dati sensibili di un’anziana pensionata agrigentina, prendendoli dalla corrispondenza inviata dalla banca alla signora e posizionata nella cassetta della posta in un appartamento poco distante dalla via Atenea, e riesce a ingannare l’istituto di credito presentandosi allo sportello e prelevando di fatto 1.700 euro dal conto della donna. A conclusione di un’attività investigativa portata avanti dagli agenti della sezione Volanti della Questura risulta indagata una 42enne agrigentina per le ipotesi di reato di furto e truffa.