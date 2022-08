Venerdì ecologico a Grotte, raccolti 1.560 kg di batterie esauste

Continua con successo il “Venerdì Ecologico” dedicato alla raccolta di batterie esauste per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti a Grotte.

Sono stati raccolti 1.560 kg di batterie e distribuiti buoni per 624 euro.

“Grande come sempre la partecipazione dei nostri cittadini che dimostrano di avere a cuore il decoro del nostro territorio, dichiara il sindaco Provvidenza. Un Grazie particolare per la collaborazione alla ditta Think Green di Francesco Pullara, alla ditta ISEDA, a Santino Macannucco e Roberto la Mendola” .