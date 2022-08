Akragas-Favara, scontri tra ultras: feriti due poliziotti

Una giornata di sport si è trasformata ben presto in una domenica di follia. E’ successo ad Agrigento dove, per l’ennesima volta quando si incontrano queste due squadre (così come accaduto a Favara in altre occasioni) si sono registrati disordini a margine del derby di Coppa Italia tra Akragas e Favara.

Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo a scatenare i tafferugli ma sassi e bottiglie di vetro sono stati lanciati all’indirizzo dei poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico allo stadio.

Il bilancio è di due agenti feriti: si tratta di un commissario capo e di un assistente. Nei pressi della zona dello Stadio Esseneto i residenti hanno assistito a scene incredibili. Cinque “tifosi” sono stati individuati e portati immediatamente alla caserma Anghelone. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche grazie alle immagini, su altre persone.