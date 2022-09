Anche alla Questura di Agrigento il “Premio solidarietà Mons. Cataldo Naro”

A Racalmuto, paese della ragione (ma tanto lontana – direbbe Sciascia) sono stati attribuiti i Premi per la solidarietà intestati a “Mons. Cataldo Naro” che è stato un arcivescovo cattolico italiano. Presbitero della diocesi di Caltanissetta dal 29 giugno 1974, il primo ordinato dal vescovo Alfredo Maria Garsia, fino al 14 dicembre 2002, giorno della sua consacrazione episcopale e del suo ingresso come arcivescovo e abate di Monreale. Morì improvvisamente a 55 anni per un aneurisma ed è tumulato nella chiesa madre di San Cataldo, suo paese natale.

La manifestazione, organizzata dal Movimento cristiano lavoratori di Agrigento, presieduto da Enzo Sardo, con il patrocinio della Fondazione Sciascia, ha visto tra i premiati di quest’anno personalità che si sono contraddistinte con azioni che hanno contribuito a creare una società più solidale e vivibile.

Il premio è conferito a operatori della solidarietà, della scienza, della cultura e del lavoro.

Ecco i premiati: Santella Burruano (docente universitaria), Diego Cannizzaro (docente musicista), Antonio Cascio (infettivologo), Luigi Cavallaro (magistrato), Roberto Giovanni Conti (magistrato), Croce Di Marco (emerita dirigente dello Stato), Paolo Ganduscio (imprenditore), Antonio Mazzone (primario), Massimo Naro (sacerdote), Questura di Agrigento e Angelo Chillura (sacerdote e direttore della Biblioteca Lucchesiana), missionario “esemplare” e straordinario “promotore culturale”.