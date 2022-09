Cannolo più lungo al mondo, si tenta primato a Caltanissetta

A Caltanissetta l’11 settembre si tenta di realizzare il cannolo più lungo del mondo per entrare nel guinness dei primati. Presenti i militari del Gruppo Volo Antisommergibile VP-9 della Marina USA Base Nato di Sigonella, La manifestazione ha il patrocinio della Regione Sicilia, di Sac Società Aeroporto Catania, della Camera di Commercio di Caltanissetta, della Proloco. Partecipano cuochi e pasticceri delle diverse associazioni da tutta Italia. Attualmente il record è di 5 metri e il gruppo di lavoro conta di raggiungere una lunghezza a due cifre.

“Caltanissetta – commenta il presidente Ristoworld, Marcello Proietto di Silvestro – nella giornata del record si trasformerà nella culla ideale della pace e del dialogo fra i popoli, proponendo uno scambio culturale e ribadendo valori imprescindibili del rispetto e della dignità della persona, della legalità, della pace e del dialogo. In questa ricorrenza particolare, fra gli Americani di Sigonella e la comunità di Caltanissetta, con i Vigili del Fuoco in prima fila, un momento di grande emozione”. Il tentativo di battere il record del mondo sarà l’occasione per presentare al grande pubblico il cannolo di Caltanissetta al centro di una attività di promozione destinata alla produzione ed esportazione del simbolo della pasticceria nissena.