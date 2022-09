Gela, sequestrata casa di riposo per anziani

Nell’ambito dei controlli presso strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane, quali case di riposo, case famiglia e residenze socio assistenziali nel comune di Gela (Caltanissetta) è stata individua dal Nas Carabinieri di Ragusa una struttura per anziani abusiva per la quale il Comune di Gela (Settore il S.U.A.P.) ha ordinato la chiusura immediata dell’attività, determinando l’immediato trasferimento di tutti gli ospiti.

La misura si è resa necessaria poiché la casa di riposo è risultata mancante dell’autorizzazione al funzionamento, priva di iscrizione all’albo comunale delle strutture socio-assistenziali, sprovvista della registrazione sanitaria per i locali per la preparazione dei pasti, con carenze strutturali e priva dei requisiti organizzativi e funzionali previsti per l’esercizio dell’attività specifica e degli standard sanciti dalla normativa di riferimento per le strutture private.

Al titolare dell’attività struttura socio assistenziale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.032 euro.