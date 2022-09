Racalmuto, stacca a morsi il pollice del vicino di casa: denunciato 63enne

Un pensionato di 63 anni di Racalmuto è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per aver staccato a morsi il pollice della mano destro del vicino di casa.

L’uomo è adesso accusato di lesioni gravi. Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica scorsa in via Gramsci, nel centro di Racalmuto. La vittima, un 34enne del posto, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso.

Tra quest’ultimo e il pensionato 63enne, vicino di casa, i rapporti non sarebbero stati idilliaci per precedenti questioni avute. La scorsa settimana – però – una specie di resa dei conti avvenuta in strada. Dalle parole si è passati velocemente ai fatti con il più anziano tra i due che ha letteralmente preso a morsi la mano destra del vicino di casa.