San Leone, maxi rissa tra minorenni

Il sabato sera della vergogna. Una maxi rissa tra ragazzini si e’ verificata davanti gli occhi increduli di numerose persone lungo il porticciolo turistico di San Leone, frazione balneare di Agrigento.

A scontrarsi, per futili motivi, due gruppetti di minorenni che se le sono date senza risparmiarsi. Il tutto davanti moltissime persone che si ritrovano in quella zona per trascorrere un sabato sera in spensieratezza.

La scena, ripresa da un cellulare, e’ divenuta virale sui social in poco tempo. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri. Indagini in corso per risalire ai responsabili.