Scoperti operai in nero a Canicattì, 70 mila euro di multa a due imprenditori

Sei operai in nero, irregolarità amministrative e sanitarie e una maxi multa per un totale di circa 70 mila euro. E’ il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e dell’ispettorato del lavoro all’interno di due cantieri nell’agrigentino. Le ispezioni sono avvenute a Castrofilippo e Sambuca di Sicilia.

Nel primo caso i carabinieri hanno denunciato un imprenditore 35enne di Canicattì. Nel cantiere sono stati scoperti 3 lavoratori in nero oltre ad alcune irregolarità riguardanti la mancata collocazione della recinzione, un ponteggio non a norma e omissioni sulla sorveglianza sanitaria e la formazione del personale.

Il secondo accertamento è scattato in un cantiere a Sambuca di Sicilia. Anche in questo caso è stato denunciato un imprenditore 35enne originario di Gela. Tre gli operai che lavoravano in nero, su undici controllati, oltre alcune violazioni in termini di sicurezza sul lavoro.

Alla fine dei controlli sono state elevate ammende per 53.666 euro e sanzioni amministrative per 17.020 euro.