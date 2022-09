Tagliati 100 alberi di ulivo nel terreno di agricoltore 67enne

Oltre cento alberi di ulivo, ormai pronti per la raccolta, sono stati tagliati da ignoti malviventi che sono riusciti ad entrare nel fondo agricolo di proprietà di un bracciante agricolo 67enne. Il fatto è avvenuto in contrada Cappuccini, in territorio di Burgio.

A fare la scoperta è stato l’agricoltore che, una volta arrivato sul posto, si è reso conto dello scempio. Poi ha formalizzato una denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Al via le indagini per chiarire la dinamica, capire il movente alla base del gesto e individuare i responsabili. A coordinare l’attività investigativa è la Procura di Sciacca che ha aperto un fascicolo d’inchiesta.