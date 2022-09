Turismo in Italia: dati e destinazioni

Il turismo in Italia nel 2022 ha registrato un’ottima ripresa. A spingere questo settore, trainante dell’economia del nostro Paese, sono principalmente due fattori: gli italiani che tendono a prenotare le proprie vacanze in Italia più che all’estero, rispetto agli anni precedenti (secondo le previsioni la percentuale di chi ha intenzione di organizzare una vacanza senza varcare il confine tocca il 90 %); il turismo internazionale che è in crescendo. Infatti a luglio le prenotazioni aeree verso le mete italiane hanno toccato il 222 % in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, stesso discorso si è verifica ad agosto 2022, in questo caso si parla del 202 % in più. Sono gli Stati Uniti il Paese da cui si rileva un maggior flusso di visitatori in ingresso. Quali tipi di destinazione offre l’Italia? Le opzioni sono moltissime: mare, montagna, piccoli borghi, città d’arte, parchi naturali, ecc. Anche le isole registrano un boom di visitatori: Sicilia, Sardegna, isola d’Elba, ecc. Motivo per il quale sono nati dei portali che fungono da comparatore dei traghetti per le varie isole, offrendo diverse opzioni per fascia di prezzo, servizi disponibili, orari di partenza, ecc.

Vediamo 3 delle destinazioni preferite dai turisti italiani e stranieri in Italia.

Roma

In cima alle classifiche delle città italiane più amate dai turisti c’è Roma. La capitale è celebre in tutto il mondo per il suo fascino storico e i suoi magnifici monumenti: si ricorda che il Colosseo è una tra le Sette Meraviglie del Mondo Moderno. Roma, inoltre, è la città della carbonara, dei gladiatori che ancora si possono incrociare passeggiando sui sanpietrini, della monetina lanciata nelle Fontana di Trevi e delle location che hanno ospitato molti dei film che hanno scritto la storia del Paese. Roma ha ispirato non solo registri, ma anche artisti di ogni genere e cantautori. Una di quelle città che non smetterà mai di incuriosire e attirare i cuori più sensibili.

Sicilia

Sono passati anni ormai da quando la Sicilia ha registrato un boom di visitatori e da allora lo sviluppo turistico è rimasto fermo su altissimi livelli. Il perché la Sicilia sia diventata una delle prime scelte non è difficile da immaginare: il mare limpido e le ampie spiagge sono tra i motivi principali. La Sicilia è una regione che coccola i bagnanti perché ha una offerta culinaria (cannoli, cassata, arancine, ecc.) ricca e dai sapori unici. Ogni città siciliana è famosa per i suoi siti storici e culturali: la Valle dei Templi, la Cattedrale di Palermo, il Teatro di Taormina, ecc. E poi ci sono i turisti stranieri che non vedono l’ora di raggiungere il cratere dell’Etna.

Abruzzo

L’Abruzzo è una regione poliedrica. In Abruzzo è praticamente impossibile che un visitatore rimanga deluso. In estate in moltissimi apprezzano i ben 130 chilometri di spiagge della costa adriatica. Durante i restanti mesi dell’anno il turismo registra buoni risultati perché le alternative al mare sono molteplici. È qui che si trovano le vette più alte della catena appenninica, con il Gran Sasso e il Massiccio della Maiella. Ancora poco note, purtroppo, al mondo sono le sue peculiarità naturalistiche, ma l’Abruzzo è stato denominato la Regione Verde d’Europa, grazie alla presenza di tre parchi nazionali e un parco regionale.