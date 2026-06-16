Bus sostitutivi per numerose tratte dei treni in Sicilia e perfino per alcuni intercity diretti a Siracusa. Bus al posto della tratta Agrigento Palermo, Caltanissetta Agrigento e modifiche anche lungo la Palermo Catania Messina.

Niente treno, c’è il bus sostitutivo per Agrigento

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee Palermo-Agrigento, Palermo-Catania, Roccapalumba-Caltanissetta e Caltanissetta-Agrigento da domani, domenica 14 giugno, Trenitalia prevede l’istituzione di un servizio con bus con collegamenti tra Agrigento Centrale e Palermo Centrale, Agrigento Centrale e Termini Imerese, Termini Imerese e Cerda/Montemaggiore-Belsito, Palermo Centrale/Bagheria e Cerda/Montemaggiore Belsito, tra Caltanissetta e Agrigento Centrale, tra Roccapalumba-Alia e Caltanissetta e tra Palermo Centrale e Caltanissetta.

Tempi di percorrenza più lunghi

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici, né di monopattini elettrici; non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Vengono istituiti bus sostitutivi sulla linea Messina-Catania-Siracusa, fra le stazioni di Messina Centrale e Taormina-Giardini.

Dal 12 al 14 giugno e dal 26 al 28 giugno 2026, alcuni treni Intercity Giorno e Intercity Notte fra Messina e Siracusa verranno sostituiti con bus. Inoltre, i treni ICN 1956 e 1959 saranno interamente soppressi il 27 giugno.

Anche in questo caso si allungano i tempi di percorrenza e diminuiscono i posti disponibili. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

La sostituzione dei treni con bus serve per garantire interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla Linea Messina-Catania-Siracusa che vengono eseguiti proprio nei fine settimana 13 e 14 giugno e 27 e 28 giugno.