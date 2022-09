Bene confiscato alla mafia agrigentina diventa sezione di Fratelli d’Italia, M5S: “Scandaloso”

Un bene confiscata alla mafia agrigentina diventa sede del circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Succede a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. A denunciare l’accaduto è il Movimento Cinque Stelle.

Questa la nota: “Una unità immobiliare sita nella centralissima Piazza Matteotti al civico n. 25 (Foglio 29 Part. 405 Sub. 18) confiscata alla mafia per una quota del 25% e assegnata al Comune (Provvedimento ANBSC – Prot. n. 31516 del 9/07/2018) di Santa Margherita di Belice nella provincia di Agrigento viene utilizzata come sede del Circolo cittadino del partito Fratelli d’Italia. Il 2 settembre 2022, all’inaugurazione della sede, antistante il Palazzo comunale, era presente il Sindaco che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale (si allega foto dell’inaugurazione nella sede confiscata). Ci chiediamo come il Sindaco abbia potuto autorizzare l’utilizzo del bene confiscato (per la quota assegnata al Comune del 25%) per fini elettorali. Nonostante la legge preveda espressamente che i beni confiscati alla mafia possano essere utilizzati per finalità di carattere sociale il Sindaco a Santa Margherita di Belice la utilizza per permettere ad una Consigliera di maggioranza di aprire la sede di Fratelli d’Italia.”