Palma di Montechiaro, Carabinieri presi a bastonate: arrestati marito e moglie

Reagiscono ad un controllo dei carabinieri, giunti in seguito ad una segnalazione per disordini all’interno dell’appartamento, e si scagliano contro di loro prendendoli a bastonate. E’ successo a Palma di Montechiaro dove i militari della locale stazione hanno arrestato marito e moglie in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e per aver omesso di fornire le generalità. L’uomo è peraltro una “vecchia conoscenza” delle forze dell’ordine: si tratta di uno degli autori, insieme a Domenico Quaranta, dello “sfregio” con vernice rossa alla Scala dei Turchi avvenuto lo scorso gennaio. Per questo motivo il Questore di Agrigento aveva disposto nei suoi confronti l’avviso orale con divieto di recarsi a Realmonte per i prossimi tre anni.

Due carabinieri, colpiti con un bastone, sono rimasti feriti e per loro è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata con una prognosi, per fortuna, di pochi giorni. L’arresto dei due coniugi, difesi dall’avvocato Santo Lucia, è stato convalidato questa mattina dal giudice Agata Genna che ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.

Il processo per direttissima è stato fissato il 5 ottobre prossimo. Secondo quanto ricostruito i militari dell’Arma sono arrivati in un’abitazione di Palma di Montechiaro per accertamenti dopo una segnalazione. Al momento di controllare i presenti in casa si sono scaldati gli animi con il marito che, dopo essersi rifiutato di fornire le generalità, si sarebbe scagliato nei confronti dei militari con un bastone. All’aggressione avrebbe partecipato anche la moglie. Per entrambi è scattato l’arresto.