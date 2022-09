Prenotano e pagano viaggio di nozze ma non ci sono le prenotazioni, truffata coppia

Un viaggio di nozze che si è trasformato in un incubo. Anzi, non è proprio mai iniziato. Di prenotazioni, per quel viaggio a New York, tappa dei sogni, nemmeno l’ombra. E così, a qualche giorno dalla partenza, l’amara verità. Sfortunata protagonista una coppia del Nisseno, che dopo il matrimonio aveva pianificato la luna di miele.

La storia

La somma persa non è di poco conto, ben seimila e duecento euro, già versata. I dubbi ai due neo sposi sono arrivati quando la data della partenza è stata spostata tre volte, secondo il loro racconto, dal 27 di agosto, una prima volta il 30 agosto e poi al 3 settembre. Rinvii comunicati dall’agenzia dopo continue sollecitazioni delle coppia che non aveva avuto ancora nessun documento di viaggio per partire. Dopo, l’amara scoperta e la denuncia.