Continua la rivoluzione Green a Delia: approvato progetto

Approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la “Manutenzione straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione, lotto n. 6, per l’importo complessivo di €. 49.581,24

Il prossimo intervento interesserà la via A. Diaz compresi vicolo e cortili, largo Stovigliai e via Stovigliai n.2, Largo Canale, Largo Canale, via Barbieri: da via Diaz, via Donizzetti: da via Diaz, piazza Croce: da via Cantù a via Manzoni, via Cantù (da via Emanuele e piazza Croce ( compreso vicoli e cortile), via Manzoni:tra piazza Croce-via La Verde, vicolo dell’Addolorata. Inoltre le vie: Tasso, Foscolo, 18 Novembre, via Matteotti: da via Manzoni e via Crispi, via Marco Polo: da via Matteotti a via La Verde, via Mattarella: c/o campo calcetto, vicolo Stazione: da via Stazione a corso Umberto, via V. Emanuele incr. via Centrale Elettrica.

