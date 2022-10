Covid, attive in provincia le Unità di Continuità Assistenziale

In linea con quanto disposto dalla Regione Siciliana, anche ad Agrigento da oggi, sabato 1 ottobre, la funzionalità delle USCA verrà convertita in quella delle UCA (Unità di Continuità Assistenziale).

I presìdi attivi garantiranno la copertura dei sette Distretti di cui si compone il territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Quattro le Unità in funzione con i relativi contatti telefonici: Agrigento – 0922407791, Canicattì (sia per il Distretto di Canicattì che per quello di Licata) – 0922733642, Menfi (sia per il Distretto di Sciacca che per quello di Ribera) – 092577016, e San Giovanni Gemini (per i Distretti di Casteltermini e Bivona) – 0922907086.

Le UCA raccolgono con continuità l’esperienza maturata dalle USCA, fondamentali durante le fasi più acute legate all’emergenza covid-19, senza disperderne l’ampia professionalità maturata in questi ultimi anni. Al loro interno opererà un medico, un infermiere ed un operatore socio sanitario.