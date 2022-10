Coinvolti in incidente stradale sulla 640, padre e figlio ringraziano la Polizia

Nei giorni scorsi il piccolo Alfredo e suo padre Sergio, di Racalmuto, sono stai coinvolti in un incedente stradale lungo la ss640 Agrigento- Caltanissetta.

Con una lettera indirizzata al questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, il piccolo Alfredo e suo padre Sergio hanno voluto ringraziare i poliziotti intervenuti nell’incidente stradale, che sono stati mitigati dagli agenti Alessandro e Angelo in attesa che arrivasse l’ambulanza per portarli in ospedale.

“Dopo diverse ore di attento lavoro i poliziotti si sono recati al pronto soccorso, dove Alfredo era stato ricoverato per i necessari accertamenti, ed hanno voluto parlare con i medici per sincerarsi delle condizioni di salute, attendendo che uscisse, così dando ulteriore prova di non comune senso umano. Di cuore, grazie”, si legge nella lettera.

Qualche giorno fa il questore li ha incontrati ed ha donato uno zainetto ad Alfredo.“Esserci sempre, il nostro motto di questi anni, non è una frase ad effetto, ma si realizza nella fiducia e vicinanza che vogliamo meritarci da parte dei cittadini. Il piccolo Alfredo che ci scrive è la realizzazione di questo impegno. Bravi ai miei agenti”, dichiara il Questore di Caltanissetta.