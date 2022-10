Racalmuto, furto in villa: portati via scooter e bicicletta

Ladri in azione in contrada Scaccia, alla periferia di Racalmuto. Ignoti hanno fatto irruzione nella villetta di proprietà di un libero professionista, 58 anni, di Racalmuto, portando via uno scooter Aprilia Scarabeo e una Mountain Bike costosa.

I ladri hanno caricato la merce rubata probabilmente su un furgone e sono scappata via. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini.