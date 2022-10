Racalmuto, distrutte trenta piante nel vigneto di pensionato: indagini

Ennesimo raid vandalico in un vigneto dell’agrigentino. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato in contrada Zaccanello, a Racalmuto. Malviventi, approfittando delle ore notturne, si sono introdotti nel fondo agricolo di proprietà di un 72enne e hanno distrutto ben trenta piante di viti. Il danno è ancora in corso di quantificazione ma sarebbe ingente. Poi la fuga. Nella zona, isolata e oscura, non ci sarebbero peraltro telecamere di sorveglianza. A fare la scoperta è stato il pensionato una volta giunto sul posto. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.