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Canicattì, discarica Grotticelle: Convocazione Consiglio Comunale straordinario congiunto aperto per martedì 25 ottobre

Scritto da il 22 ottobre 2022, alle 07:23 | archiviato in IN EVIDENZA, Photo Gallery, Politica, Politica Canicattì, Politica Castrofilippo, Politica Naro. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

SI COMUNICA CHE, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E GLI ACCORDI PRESI PER LE VIE BREVI CON I PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI DI CASTROFILIPPO E NARO, IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE STRAORDINARIA CONGIUNTA E APERTA, PER LE ORE 18 DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19 IN SECONDA CONVOCAZIONE SI TERRÀ NELLA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID- 19.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI IN CONTRADA GROTTICELLE.
Si precisa che:
a) aisensidell’art.28,comma3°,delvigenteStatutoComunale,lamancanzadelnumerolegaleall’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.





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