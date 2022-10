Racalmuto, ladri appiccano incendio in villetta

Ignoti malviventi si sono intrufolati nella casa di campagna di proprietà di un cinquantenne insegnante di Racalmuto e, non trovando nulla di prezioso da portare via, hanno appiccato un incendio. È accaduto nella periferia del paese, in una zona isolata.

L’abitazione è la residenza estiva dell’insegnante. Le fiamme hanno interessato mobili e suppellettili ma, fortunatamente, l’incendio si èautoestinto prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento.

Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo. Restano da chiarire i contorni della vicenda. Al via le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione.