Cardiologi e diabetologi di tutta la Sicilia assieme ad Agrigento per migliorare l’assistenza sul territorio e le sinergie tra territorio e ospedale

A convegno, giorno 28 e 29 ottobre, i cardiologi assieme ai diabetologi per far fronte alla complessità di gestione e all’incremento numerico dei cardiopatici e dei diabetici. Le novità in tema di terapia antidiabetica che hanno anche importanti effetti nella cura dei cardiopatici sono il tema portante del convegno congiunto che le sezioni provinciali dell’ANCE- Cardiologia Italiana del Territorio e dell’AMD – Associazione Medici Diabetologi hanno deciso di tenere presso la sala convegni “Giove” dell’Hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento. Ma anche la condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali tra i medici operanti nell’ospedale e nel territorio è uno dei temi fondamentali affrontati. Un momento particolare del convegno sarà la lettura che terrà il dr Carlo Randazzo sulla evoluzione negli anni della terapia del diabete mellito di tipo 2. I lavori inizieranno venerdì 28 ottobre alle ore 9.00 e si concluderanno sabato 29 alle ore 13.00.