Acquista guarnizione online e gli spariscono 1.500 euro

Convinto di acquistare una guarnizione online al prezzo di quattro euro si ritrova truffato e con 1.500 euro spariti dal suo conto. È la spiacevole disavventura capitata ad un trentaduenne di Agrigento. L’uomo, navigando su un sito web, ha adocchiato l’offerta.

Utilizzando la sua carta di credito ha proceduto al pagamento ma, in poco tempo, gli sono state addebitate quattro operazioni sospette e dal suo conto sono spariti 1.500 euro. All’uomo, sconsolato, non è rimasto altro che recarsi dalla polizia e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per capire chi ci sia dietro la truffa.