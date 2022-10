Il Museo Diffuso dei 5 Sensi ha vinto l’L’ECTN AWARDS 2022

la Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza” di Sciacca – Museo Diffuso dei 5 Sensi ha partecipato, insieme a 13 finalisti europei, alla cerimonia di premiazione dell’”European Cultural Tourism Network Awards 2022 – Destination of Sustainable Cultural Tourism” che si è tenuta a Krk, Croazia.

Prima, una giornata di workshop e confronti su come migliorare e rilanciare il Turismo Europeo attraverso il patrimonio culturale e la digitalizzazione, tema di questa edizione.

Poi, la Award Ceremony 2022 durante la quale sono stati svelati e premiati i vincitori di questa 9° edizione.

“I premi saranno assegnati per i risultati raggiunti dalle destinazioni turistiche culturali che hanno prodotto risultati significativi legati al miglioramento dell’esperienza dei visitatori nel rispetto delle tradizioni e al coinvolgimento delle comunità locali ospitanti”, si legge nella pagina di presentazione del Premio.

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca si è classificato al 1° posto!

afferma Viviana Rizzuto, Presidente della Cooperativa di Comunità.

L’edizione 2022 degli Awards for Destination of Sustainable Cultural Tourism è stata organizzata da ECTN (European Cultural Tourism Network) in collaborazione con Europa Nostra, European Travel Commission e NECSTouR, supportata dall’Associazione Europea degli Archeologi (EAA), Interpret Europe e ReInHerit Horizon2020 Coordination e Azione di supporto.

Sono grandi l’entusiasmo e la gratitudine per questo risultato raggiunto.

Un ringraziamento sincero è risolto anche a quanti credono nel progetto e sostengono il Museo Diffuso pur non facendo parte della rete di comunità. Anche questa presenza ha un valore inestimabile.