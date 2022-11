L’incidente sulla strada statale 640, Racalmuto prega per Stefano e Mattia

Rimangono gravissime le condizioni di Stefano e Mattia, due ragazzi di Racalmuto, 24 e 22 anni, coinvolti in un bruttissimo incidente avvenuto venerdì notte lungo la strada statale 640, nei pressi del bivio per Aragona. I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è andata a schiantarsi contro il guardrail che delimita la carreggiata. L’impatto è stato violento.

Al ventiquattrenne, attualmente ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Villa Sofia di Palermo, sono stati diagnosticati importanti traumi al torace e al cranio oltre fratture multiple agli arti. Il ventiduenne, invece, si trova ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici hanno riscontrato la frattura del bacino e un importante trauma alla colonna vertebrale.

Intanto proseguono le indagini della polizia stradale. Bisognerà ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. L’auto, secondo una prima ricostruzione, dopo aver urtato il guardrail sarebbe finita al centro della carreggiata.