La solidarietà del GAL al sindaco di Canicattì

Il presidente del Gal Sicilia Centro Meridionale Maria Grazia Brandara , i componenti del Cda: Dario Gaglio, Rosario Marchese Ragona e Giuseppe D’Angelo, il direttore l’Architetto Olindo Terrana e l’ufficio di piano esprimono solidarietà e vicinanza al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo per la lettera di minacce direttamente ricevuta in municipio,. “ Quanto accaduto non può che essere definito come un gesto vile e meschino che, siamo certi non fermerà il suo impegno politico e l’azione amministrativa a sostegno del proprio territorio, per il bene dei propri cittadini e dell’intera comunità di Canicattì. L’auspicio- concludono gli esponenti del Gal Scm- è quello che le forze dell’ordine e la magistratura facciano al più presto luce su quanto avvenuto in maniera da ridare in questo modo serenità al sindaco Corbo ed ai canicattinesi onesti”.